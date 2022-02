WWE | Si pensa di trattenere Mustafa Ali fino al termine del contratto

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Qualche settimana faAli ha fatto pubblicamente sapere di aver volontariamente richiesto di lasciare la WWE, questa possibilità pare però che gli sia stata negata, facendo partire un vero e proprio braccio di ferro fra la compagnia e il wrestler che a più riprese continua a rimarcare la volontà di lasciare la WWE.a fine? E’ ormai certo che per Ali non ci sia alcun piano eppure la WWE continua a negare al lottatore la possibilità di potersene andare. Il giornalista Sean Ross Sapp, tramite Fightful Select, ha dato importanti novità riguardo la questione dicendo infatti che la durata deldiAli è ancora di un anno e poco più e che la compagnia potrebbeil wrestler nel corso di questo lasso di tempo senza nemmeno utilizzarlo ...

