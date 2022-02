Woodgate | “Come ha fatto il Tottenham a prendere Conte?” | VIDEO

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Jonathan, ex difensore del Leeds, del Real Madrid ed anche degli 'Spurs', si è chiestoabbiaila potersi permettere un manager del valore di Antonio. Le dichiarazioni dell'inglese in questo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Woodgate Come

L'ex difensore del Tottenham Jonathantesse le lodi di Antonio Conte, chiedendosiabbiano fatto gli Spurs a ingaggiare un allenatore di così alto livello.L'ex difensore del Tottenham Jonathantesse le lodi di Antonio Conte, chiedendosiabbiano fatto gli Spurs a ingaggiare un allenatore di così alto livello.Jonathan Woodgate, ex difensore del Tottenham, ha parlato di Antonio Conte: "Non so come abbiano fatto a prenderlo, perché è il miglior tecnico che gli Spurs potranno mai avere. Credo che sia un ...L'ex difensore del Tottenham Jonathan Woodgate tesse le lodi di Antonio Conte, chiedendosi come abbiano fatto gli Spurs a ingaggiare un allenatore di così alto livello.