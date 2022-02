Wolverine | Hugh Jackman ricorda il doppiatore dell' eroe Marvel nel giorno della sua scomparsa

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci ha lasciati all'età di 91 ilbrasiliano di, Isaac Bardavid, eha voluto rendergli omaggio con un post Instagram. L'interprete diomaggia ilIsaac Bardavid, voce brasiliana, scomparso nelle scorse ore a causa di una malattia. Ad annunciare la morte'attore, scrittore eè stato il nipote, come riporta anche Comicbook, spiegando anche come l'enfisema polmonare di cui soffriva Bardavid stesse peggiorando negli ultimi tempi. Nato a Rio de Janeiro nel 1931, Bardavid ha avuto una lunga e prolifica carriera, ed è maggiormenteto per i suoi ruoli in film come Tocaia Grande, ...

... ovvero sir Patrick Stewart eJackman . Il Professor Xavier e Logan /hanno vestito i panni dei due mutanti nelle pellicole X - Men dal 2000 al 2017, per un totale di 16 anni e 228 ...Il record precedentemente apparteneva a Patrick Stewart eJackman , che hanno vestito i panni di Charles Xavier eper 16 anni e 228 giorni. Si tratta insomma di cifre decisamente ...L'interprete di Wolverine Hugh Jackman omaggia il doppiatore Isaac Bardavid, voce brasiliana dell'eroe, scomparso nelle scorse ore a causa di una malattia. Ad annunciare la morte dell'attore ...In addition to his work on Wolverine, Isaac also performed voice-overs for roles including Freddy Krueger in 'A Nightmare on Elm Street' and Dr. Eggman in the 'Sonic the Hedgehog' cartoons. Hugh ...