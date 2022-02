Volley femminile | Champions League | Monza regge un set | poi è uragano Haak e VakifBank

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Vittoria netta per ilIstanbul nel quinto turno del girone B di. Le turche espugnanobattendo la Verocon il punteggio di 25-23 17-25 17-25 12-25 . Un successo che nasce dalla spaventosa performance di Isabelle, totalmente inafferrabile questa sera con 31 punti. Permigliore in termini realizzativi è Magdalena Stysiak (19). Il primo set è proprio quello in cui Stysiak crea le cose migliori per le padrone di casa, realizzando 9 importanti punti. Lo strappo lo realizza nel turno di battuta di Orro dal 16-16, e tanto basta per riuscire a portare a casa, come all’andata, il primo parziale.: Conegliano si sbarazza dello ...

Frascati (Rm) - Sarà una delle squadre del Volley Club Frascati a ripartire per prima dopo il lungo 'blocco' provocato dalla pandemia in questo inizio di 2022. La serie D femminile tornerà in campo per il match esterno con la Roma 7 e la ...
Si sta avvicinando il momento del ritorno in campo ufficiale della Conad Alsenese, formazione piacentina di serie B1 femminile che il 12 febbraio ospiterà la Tirabassi & Vezzali nel primo match ...