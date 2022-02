Volley | Champions League 2022 | Monza dura un set | Vakifbank stravince

(Di giovedì 3 febbraio 2022)Istanbul si dimostra troppo più forte di Veroe si impone in quattro set nella sfida valida per la quinta giornata della Pool B di Cevfemminile 2021/. Le brianzole mostrano carattere e qualità aggiudicandosi il primo set, ma nel corso della partita le avversarie ritrovano solidità difensiva e una Haak strepitosa, non lasciando più spazio alla formazione di coach Gaspari: il risultato finale è di 1-3 (25-21, 17-25, 17-25, 12-25). Il primo set vede le due formazioni giocarsi punto su punto, con nessuna che riesce a prevalere sull’altra. Un break propiziato da un’ottima Stysiak permette adi trovare l’allungo decisivo sul finire di parziale (19-16). Nel secondo, l’allungo decisivo delle turche arriva a metà parziale, ...

Advertising

OA_Sport : Volley femminile: Monza gioca un gran primo set, poi Haak diventa distruttiva e il VakifBank passa - Senegal_rt : RT @SSportNetwork: #SuperSportNews! L'originale! #InterMilan conto alla rovescia; #Napoli tegola #Lozano; #CoppadAfrica festa #Senegal; #Eu… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #InterMilan conto alla rovescia; #Napoli tegola #Lozano; #CoppadAfrica festa #Senegal… - RassegnaZampa : #Volley #ChampionsLeague, Novara e Conegliano ai quarti - FornitureMoro : ??La serata di ieri ha visto la A.CARRARO Imoco contro la ZOK UB, per un match entusiasmante. Con più di dieci punt… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Champions

PARLA ALESSIA ORRO Mentre ci avviciniamo alla diretta di Monza Vakifbank , facciamo un passo indietro alla precedente partita del VeroinLeague, che era stata una perentoria ...Il cammino inLeague della prima squadra femminile del Consorzio Veropassa per il big match di giovedì 3 febbraio all'Arena di Monza con il VakifBank Istanbul (alle 19, Arena sold out, diretta ...VakifBank Istanbul si dimostra troppo più forte di Vero Volley Monza e si impone in quattro set nella sfida valida per la quinta giornata della Pool B di Cev Champions League femminile 2021/2022. Le ...PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - La Vero Volley Monza dura un set, poi deve arrendersi allo strapotere pallavolistico di Isabelle Haak (32 punti) e incassare il k.o. 1-3 per mano del VakifBank ...