Virdis | «L’India mi ha cambiato | il calcio no Seguo gli insegnamenti di Sai Baba»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Pietro Paolo, poco dimenticato bomber del Milan di Sacchi, adesso ha un ristorante-enoteca a Milano, che si chiama «Il gusto di» e gestisce con la moglie., intervistato da Giorgio Terruzzi, lascia da parte le cose scontate e parla della solitudine e dell’egoismo, da attaccante e da uomo. Cita Sai. Dice che “anche se parliamo di, non credo che l’egoismo sia totalmente dominante. Il grande attaccante è anche quello che fa crescere un intero gruppo, quindi non penso debba guardare troppo se stesso, con la fissa di fare gol. Certo, è quello lo scopo principale, da lì viene una consacrazione. Facciamo così: 80% egoismo, 20% altruismo. Negli anni Novanta mia moglie ed io leggemmo di Sai, ci incuriosì. Decidemmo di andare in India per vedere se i ...