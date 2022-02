Violenta una ragazza ubriaca sull’ambulanza dopo averla soccorsa. Volontario arrestato a Bari (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un Volontario, in servizio su un’ambulanza, è agli arresti a Bari con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe abusato di una giovane soccorsa, poiché ubriaca, in occasione di una festa tenutasi in un palasport. La violenza sarebbe avvenuta proprio sull’ambulanza. L’uomo arrestato già denunciato per violenza sessuale L’uomo ha due carichi pendenti e risultano a suo carico più denunce per svariati reati, fra cui anche stalking e violenza sessuale ai danni di una minorenne. Sebbene, come precisa il gip, “non si conosca l’esito del procedimento”. Ha 36 anni, fa il Volontario di una associazione che si occupa di soccorso. LEGGI ANCHE Roma, stupro in Prati: donna Violentata nel suo palazzo al rientro dal lavoro. Il racconto da incubo Reggio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un, in servizio su un’ambulanza, è agli arresti acon l’accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe abusato di una giovane, poiché, in occasione di una festa tenutasi in un palasport. La violenza sarebbe avvenuta proprio. L’uomogià denunciato per violenza sessuale L’uomo ha due carichi pendenti e risultano a suo carico più denunce per svariati reati, fra cui anche stalking e violenza sessuale ai danni di una minorenne. Sebbene, come precisa il gip, “non si conosca l’esito del procedimento”. Ha 36 anni, fa ildi una associazione che si occupa di soccorso. LEGGI ANCHE Roma, stupro in Prati: donnata nel suo palazzo al rientro dal lavoro. Il racconto da incubo Reggio ...

