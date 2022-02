Vincenzo Iaquinta, dalla droga ai guai con la legge: la parabola discendente del Campione del Mondo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News Vincenzo Iaquinta è stato uno degli attaccanti italiani più in vista della prima decade del Duemila. Dopo sette stagioni eccellenti con la maglia dell'Udinese (78 gol in 150 presenze) e dopo la vittoria del Mondiale 2006, arriva la grande opportunità: nel 2007-08 viene ingaggiato dalla Juventus appena tornata in Serie A dopo l'anno in B. A Torino segna 30 gol in 86 presenze ma nel 2011 inizia il suo lento delcino: a marzo subisce una lesione del muscolo retto femorale e finisce anzitempo la stagione. Nel campionato 2011-12, il primo di Antonio Conte, non gioca neanche una partita e nel gennaio del 2012 va in prestito al Cesena, con cui gioca 7 partite e riesce anche a segnare un gol. Sarà l'ultima rete della sua carriera professionistica e anche le sue ultime partite ufficiali. Rientra alla Juventus dal prestito ma nella ... Leggi su goalnews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal Newsè stato uno degli attaccanti italiani più in vista della prima decade del Duemila. Dopo sette stagioni eccellenti con la maglia dell'Udinese (78 gol in 150 presenze) e dopo la vittoria del Mondiale 2006, arriva la grande opportunità: nel 2007-08 viene ingaggiatoJuventus appena tornata in Serie A dopo l'anno in B. A Torino segna 30 gol in 86 presenze ma nel 2011 inizia il suo lento delcino: a marzo subisce una lesione del muscolo retto femorale e finisce anzitempo la stagione. Nel campionato 2011-12, il primo di Antonio Conte, non gioca neanche una partita e nel gennaio del 2012 va in prestito al Cesena, con cui gioca 7 partite e riesce anche a segnare un gol. Sarà l'ultima rete della sua carriera professionistica e anche le sue ultime partite ufficiali. Rientra alla Juventus dal prestito ma nella ...

