Villani: “A marzo i vaccini contro il Covid per i bambini sotto ai 5 anni. Sarà l’ultima spallata al virus” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Intervista al pediatra del Bambino Gesù di Roma. "In autunno, a seconda di come andrà l’epidemia, si valuterà se fare il booster anche tra i 5 e gli 11 anni" Leggi su repubblica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Intervista al pediatra del Bambino Gesù di Roma. "In autunno, a seconda di come andrà l’epidemia, si valuterà se fare il booster anche tra i 5 e gli 11

Advertising

Maurizio62 : RT @HuffPostItalia: Villani: “A marzo i vaccini contro il Covid per i bambini sotto ai 5 anni. Sarà l’ultima spallata al virus” https://t.c… - HuffPostItalia : Villani: “A marzo i vaccini contro il Covid per i bambini sotto ai 5 anni. Sarà l’ultima spallata al virus” - TerrinoniL : Villani: “A marzo i vaccini contro il Covid per i bambini sotto ai 5 anni. Sarà l’ultima spallata al virus” - villani_e : RT @avantibionda: 11 marzo 2013 La #casellati manifestava sotto il Palazzo di Giustizia di Milano protestando contro il processo Ruby. Una… -