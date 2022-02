VIDEO Lazio, i tifosi contestano Lotito e Tare per il deludente mercato di gennaio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nessun colpo a sorpresa per la Lazio nel calciomercato invernale, con i tifosi biancocelesti che a Formello hanno contestato la società Leggi su mediagol (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nessun colpo a sorpresa per lanel calcioinvernale, con ibiancocelesti che a Formello hanno contestato la società

Advertising

acmilan : ??? 'Siamo un grande gruppo e in campo si vede' Le parole di Thrige in vista della sfida contro la Lazio… - tvdellosport : ?? Contestazione dei tifosi della #Lazio all’esterno di #Formello, dopo il mercato deludente. Duro striscione nei co… - OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 29.01.2013 ?? Juventus ?? La Lazio è in finale di Coppa Italia! - StarColombo : RT @IsraelinItaly: Al minuto 11:29 il servizio del @TgrRaiLazio sulla cerimonia di conferimento della medaglia di 'Giusto tra le Nazioni' d… - Mediagol : VIDEO Lazio, i tifosi contestano Lotito e Tare per il deludente mercato di gennaio -