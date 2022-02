VIDEO Freestyle, Pechino 2022: Mikael Kingsbury si conferma il favorito per l’oro nelle moguls (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mikael Kingsbury si conferma il grande favorito per la medaglia d’oro nelle moguls alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il campione canadese ha chiuso in testa le qualifica di quest’oggi, dimostrando di essere l’uomo da battere ancora una volta. Il detentore del titolo olimpico si è imposto sulla concorrenza con un punteggio complessivo di 81.15 (15.41 punti nel time, 15.44 nell‘air, 50.3 nei turn), staccando di due lunghezze lo svedese Walter Wallberg, secondo con 79.12. Terzo il francese Benjamin Cavet con 78.40. Qui di seguito il VIDEO della qualifica di Kingsbury. Freestyle, Pechino 2022: Mikael Kingsbury vince le qualificazioni di ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022)siil grandeper la medaglia d’oroalle Olimpiadi di. Il campione canadese ha chiuso in testa le qualifica di quest’oggi, dimostrando di essere l’uomo da battere ancora una volta. Il detentore del titolo olimpico si è imposto sulla concorrenza con un punteggio complessivo di 81.15 (15.41 punti nel time, 15.44 nell‘air, 50.3 nei turn), staccando di due lunghezze lo svedese Walter Wallberg, secondo con 79.12. Terzo il francese Benjamin Cavet con 78.40. Qui di seguito ildella qualifica divince le qualificazioni di ...

