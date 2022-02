VIDEO Festival di Sanremo | Gianni Morandi show | standing ovation all’Ariston

Advertising

Tg1Rai : #Sanremo. Emma ed Elisa. Le donne del Festival. #Sanremo2022 #sanremo22 @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews… - SanremoRai : Puoi seguire la 3ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - SanremoRai : E questo era solo l’inizio?? La prima serata di #Sanremo2022 è disponibile su #RaiPlay: - plowiue : il vescovo di sanremo: vogliamo un festival sobrio drusilla: #Sanremo2022 - Esmeral52652837 : RT @isoledipinte: Votate Aka7even in gara al Festival di Sanremo con il CODICE 04! ???? SMS al 475.475.1 ???? Telefono 894.001 #Sanremo2022… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Festival

... la co - conduttrice della terza serata delavrebbe bestemmiato, imprecato secondo alcuni, ... Leggi anche > Tra gli altri Selvaggia Lucarelli ha postato su Twitter ildel momento ...... lo ha comunque tenuto lontano dal palco; al suo posto undelle prove. Quest'anno torna con ... Drusilla Foer si presenta aldi Sanremo come una concorrente in gara e inizia a intonare la ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con Matteo Diamante come co-conduttore presentano un'incredibile serata di gala con i protagonisti della terza edizione di Ex on The Beach Italia che si ritrovano per ...Le performace musicali di Cesare Cremonini hanno travolto il pubblico del Festival di Sanremo 2022 ... del medley proposto nel suo primo intervento musicale. Come documenta un video amatoriale girato ...