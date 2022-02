Vandalizzato il murale della piccola Noemi, la madre: “Nessun rispetto per vittime clan come mia figlia, per altarini dei boss sì” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il murales di piazza Nazionale, dedicato alla piccola Noemi, la bambina ferita per errore il 15 maggio 2019, nel corso di un agguato di camorra, è stato Vandalizzato. Durissime le parole della mamma Tania Esposito che ha affidato il suo sfogo si social: “E’ un gesto incivile del solito ‘marciume’ che ‘sporca’ da sempre la nostra città… Con grande dispiacere e sdegno ancora una volta le vittime non vengono rispettate mentre in città “altarini” che inneggiano alla criminalità, scritte di ogni genere che richiamano la camorra vengono glorificate e rispettate. Non fermate il nostro impegno alla legalità. Siete la vergogna di Napoli”. Il murales fu inaugurato, con grande partecipazione, lo scorso 15 maggio. L’iniziativa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ils di piazza Nazionale, dedicato alla, la bambina ferita per errore il 15 maggio 2019, nel corso di un agguato di camorra, è stato. Durissime le parolemamma Tania Esposito che ha affidato il suo sfogo si social: “E’ un gesto incivile del solito ‘marciume’ che ‘sporca’ da sempre la nostra città… Con grande dispiacere e sdegno ancora una volta lenon vengono rispettate mentre in città “” che inneggiano alla criminalità, scritte di ogni genere che richiamano la camorra vengono glorificate e rispettate. Non fermate il nostro impegno alla legalità. Siete la vergogna di Napoli”. Ils fu inaugurato, con grande partecipazione, lo scorso 15 maggio. L’iniziativa ...

