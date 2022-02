(Di giovedì 3 febbraio 2022) “Abbiamo da affrontare la problematica dellain una maniera che definirei molto laica, non dandola assolutamente perma non escludendone poi la possibilità di somministrazione. Traiamo tutte le evidenze da quelli che sono i dati che emergono, e da lì costruiamo tutte le scelte”. Così a Buongiorno, su Sky TG24, Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, rispondendo alla domanda se si sente, ad oggi, di escludere la somministrazione di una. “Quello che è importante sottolineare è che potremo anche, eventualmente, avere delle scelte differenziate in funzione di quello che è lo stato di competenza immunologica di un soggetto, cioè potremo avere soggetti che hanno compromissioni per ragioni ...

Advertising

RaiNews : 'Ci stiamo avviando verso una situazione favorevole, i numeri ci indicano che questa è la direzione. Quarta dose no… - ilfattovideo : Vaccino, Locatelli: “Quarta dose? Non escludiamola né diamola per scontata” - armandopix : RT @3333Manuel3333: @Agenzia_Italia #Locatelli dovrai risponderne agli organi preposti di questo terrorismo e imposizioni che stai facendo… - TgLa7 : #Covid 'Ci stiamo avviando verso una situazione favorevole' afferma Franco Locatelli sulla base degli ultimi 'dati… - infoitinterno : Covid, Locatelli (Cts): “Ci avviamo verso una situazione favorevole”. E sul vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Locatelli

All'inizio della primavera potrebbe essere a disposizione in Italia ilanti Covid per la fascia di età 0 - 5 anni. E' quanto ha spiegato il coordinatore del Cts Francosottolineando ...Le opinioni di Lopalco,e Cartabellotta Quarta dose dianti covid, oggi - nel giorno in cui in Germania arriva la raccomandazione per la somministrazione ad alcune categorie a rischio, - anche in Italia si ...Direi che potrebbe essere ragionevole – ha concluso Locatelli – ipotizzare l'orizzonte dell'inizio della primavera per avere questi vaccini a disposizione, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato ...Così a Buongiorno, su Sky TG24, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, rispondendo alla domanda se si sente, ad oggi, di ...