Advertising

infoitinterno : Vaccino bimbi 0-5 anni, Locatelli: «A primavera disponibile in Italia» - alcinx : RT @La_Prealpina: Bambini 0-5 anni, vaccino in primavera - riennevaplus79 : RT @lucianocapone: Report è così. Se Ema e Fda approvano il booster allora forse non serve perché “la terza dose è il business delle case f… - zemmu : RT @lucianocapone: Report è così. Se Ema e Fda approvano il booster allora forse non serve perché “la terza dose è il business delle case f… - kiki_la_bulla : Pediatri, Staiano: 'Ecco cosa succede ai bimbi con long-Covid e sindrome infiammatoria multisistemica... Purtroppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino bimbi

'Se è vero che ci sono tante infezioni da Sars - Cov - 2 nella fascia di età degli under 5, è pure vero che, rispetto alanti - Covid, dobbiamo ancora avere, per questa popolazione, dati ...Ilagli under 5 Negli Stati Uniti è imminente richiesta di via libera da parte delle aziende per il farmaco di Pfizer - BioNTech destinato ai più piccoli. Ma, in Italia come nel resto d'...“l’orizzonte è quello dell’inizio della primavera per avere questi vaccini a disposizione. (Orizzonte Scuola) Per la fascia 5-11, l’approvazione dell’Fda è arrivata ad ottobre, e da dicembre è stato ...E questo, conclude, “è stato possibile grazie all’alto numero di vaccinati”. Se la corsa del virus continuerà ... ridotto” rispetto a quello che viene proposto per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.