Usa: violenza nelle strade, Biden a New York incontra il sindaco (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo aver fatto una dichiarazione alla stampa sul raid in Siria nel quale è stato ucciso il capo dell'Isis il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è andato a New York per incontrare il sindaco Eric ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo aver fatto una dichiarazione alla stampa sul raid in Siria nel quale è stato ucciso il capo dell'Isis il presidente degli Stati Uniti Joeè andato a Newperre ilEric ...

Advertising

rulajebreal : La stato di salute della democrazia italiana: scienziati e giornalisti sotto scorta, la destra fascista usa la viol… - CarloLovotti : @simonettasdm @MadameA02 Penso sia un po una questione planetaria. L'ho pensato quando ho visto i video delle manif… - Seventy799 : @sbonaccini L'accostamento con il nazismo è esagerato, oggi si usa un altro tipo di violenza, non fisica, non serve… - bonnycambatzu : @Heavenisaplace7 Usa la parola violenza con tanta allegria ?? poveri coloro che l'hanno provato sulla propria pelle… - carmelocarat : Ricordo ai farisei che paesi europei e usa occupanti per ‘ la libertà e la democrazia nel mondo’ hanno abbandonato… -