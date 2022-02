Usa, l’annuncio di Biden: “Ucciso il capo dell’Isis Abu Ibrahim”. I dettagli (Di giovedì 3 febbraio 2022) l’annuncio di Joe Biden ha già fatto il giro del web: ecco cosa è successo nelle ultime ore, tutti i dettagli. Nel corso di un’operazione nel Nord della Siria, l’esercito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 3 febbraio 2022)di Joeha già fatto il giro del web: ecco cosa è successo nelle ultime ore, tutti i. Nel corso di un’operazione nel Nord della Siria, l’esercito… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RobRe62 : RT @DanieleDann1: ?? L’annuncio di #Biden: il capo dell’#Isis è stato ucciso in un’operazione #Usa in #Siria. Nel blitz muoiono 13 persone.… - simcopter : RT @DanieleDann1: ?? L’annuncio di #Biden: il capo dell’#Isis è stato ucciso in un’operazione #Usa in #Siria. Nel blitz muoiono 13 persone.… - iosonofil : - annaracanelli1 : RT @jacopo_iacoboni: L’annuncio di Biden: il capo dell’Isis è stato ucciso in un’operazione Usa in Siria. Gli Usa: «Abu Ibrahim al-Hashimi… - sulsitodisimone : RT @DanieleDann1: ?? L’annuncio di #Biden: il capo dell’#Isis è stato ucciso in un’operazione #Usa in #Siria. Nel blitz muoiono 13 persone.… -