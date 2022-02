Usa-Honduras, inferno di ghiaccio: paura per due calciatori, costretti ad uscire per ipotermia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Polemiche dopo la partita tra Usa e Honduras valevole per le qualificazioni mondiali: i calciatori hanno giocato in condizioni estreme. Gli Stati Uniti di calcio si avvicinano alla qualificazione a Qatar 2022 con una netta vittoria per 3-0 sull’Honduras. Tra gli aspetti positivi del match c’è l’ottima condizione atletica di McKennie, il giocatore della Juventus ha offerto una prova di sostanza e qualità, coronata dal gol del vantaggio arrivato con un colpo di testa su sviluppo di calcio da fermo. Tuttavia dopo e durante la partita non si è parlato tanto della prestazione offerta in campo dai calciatori, quanto delle condizioni estreme nelle quali hanno giocato. Per il match è stato deciso dalla federazione calcistica statunitense di giocare allo stadio di Minneapolis, nel Minnesota. Sugli spalti si ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Polemiche dopo la partita tra Usa evalevole per le qualificazioni mondiali: ihanno giocato in condizioni estreme. Gli Stati Uniti di calcio si avvicinano alla qualificazione a Qatar 2022 con una netta vittoria per 3-0 sull’. Tra gli aspetti positivi del match c’è l’ottima condizione atletica di McKennie, il giocatore della Juventus ha offerto una prova di sostanza e qualità, coronata dal gol del vantaggio arrivato con un colpo di testa su sviluppo di calcio da fermo. Tuttavia dopo e durante la partita non si è parlato tanto della prestazione offerta in campo dai, quanto delle condizioni estreme nelle quali hanno giocato. Per il match è stato deciso dalla federazione calcistica statunitense di giocare allo stadio di Minneapolis, nel Minnesota. Sugli spalti si ...

