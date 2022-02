Urla da fuori contro Soleil | Manila lo riferisce a Delia Duran

(Di giovedì 3 febbraio 2022)Sorge Non sono di certo giorni facili perSorge. Come sappiamo infatti nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scoperto che la sua acerrima nemicaè stata eletta come la favorita dal pubblico e a quel punto è entrata letteralmente L'articolo proviene da Novella 2000.

Qualcuno ha urlato degli insulti a Soleildalla Casa, Manila se ne accorge e lo riporta a Delia e Nathaly: ecco la loro reazione. Altredal GF Vip 6 , questa volta però sono rivolte a Soleil Sorge a cui è stata data della 'gatta morta'. La situazione non è piaciuta a Manila, ma Delia e Nathaly non la pensano allo stesso ...Nelle ultime ore, infatti, qualcuno ha urlato dadelle offese contro di lei: "Soleil sei una gatta morta" . Dichiarazioni che, come riporta Biccy, hanno spiazzato Manila Nazzaro , che ha subito ...Come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Da fuori le mura di Cinecittà infatti sono arrivate delle urla contro la Sorge, e qualcuno le ha dato della “gatta morta”. Ad ...Qualcuno ha urlato degli insulti a Soleil fuori dalla Casa, Manila se ne accorge e lo riporta a Delia e Nathaly: ecco la loro reazione. Altre urla fuori dal GF Vip 6, questa volta però sono rivolte a ...