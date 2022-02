Una vita, anticipazioni 3 febbraio: Lolita sviene di nuovo (Di giovedì 3 febbraio 2022) La salute di Lolita sembrerà peggiorare ancora di più. La giovane, ricoverata in ospedale dopo il malore che l'ha colpita, come si evince dalla trama Una vita riguardante la puntata in onda oggi 3 febbraio, perderà nuovamente i sensi. I medici, intanto, non riusciranno a capire di cosa soffra mentre Natalia chiederà notizie di lei a Carmen. Nel frattempo, Felipe sembrerà voler rinunciare a vendicarsi di Genoveva mentre Aurelio e Marcos inizieranno un commercio di ferro e carbone. Infine, Bellita farà una richiesta a Rosina che susciterà dei sospetti in Liberto. Una vita, anticipazioni 3 febbraio: Lolita sta sempre peggio Casilda e gli amici parleranno con Felipe e gli consiglieranno di voltare pagina e lasciar perdere la vendetta nei confronti di Genoveva. L'uomo, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 3 febbraio 2022) La salute disembrerà peggiorare ancora di più. La giovane, ricoverata in ospedale dopo il malore che l'ha colpita, come si evince dalla trama Unariguardante la puntata in onda oggi 3, perderà nuovamente i sensi. I medici, intanto, non riusciranno a capire di cosa soffra mentre Natalia chiederà notizie di lei a Carmen. Nel frattempo, Felipe sembrerà voler rinunciare a vendicarsi di Genoveva mentre Aurelio e Marcos inizieranno un commercio di ferro e carbone. Infine, Bellita farà una richiesta a Rosina che susciterà dei sospetti in Liberto. Unasta sempre peggio Casilda e gli amici parleranno con Felipe e gli consiglieranno di voltare pagina e lasciar perdere la vendetta nei confronti di Genoveva. L'uomo, ...

