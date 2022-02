Ulisse Lendaro | ecco chi è il marito di Anna Valle

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022), nato a Vicenza l’8 febbraio del 1973, edell’ex Miss Italia 1995qualche curiosità., carriera e matrimonio condell’ex Miss Italia, classe 1973, inizia la sua carriera come avvocato a Vincenza; in seguito il suo percorso subisce una svolta, diventando attore, regista, produttore teatrale e cinematografico!, nel 2007, appare cast di MissTake, nelle vesti di una guardia del corpo. Proprio varcando queste scene conosce la futura moglie,, anche lei in pieno debutto nel mondo del cinema. ...