Ufficiale | Lozano | lussazione alla spalla Rischia un lungo stop

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Infortunio per Hirving, confermata lasp, lo fa sapere il Napoli con un comunicato. Sicuramente un problema in più per Luciano Spalletti che quando stava per recuperare tutti gli effettivi perde. Il giocatore messicano si è infortunato durante l’impegno con la sua Nazionale. L’infortunio diin Messico-Panama lascia il tecnico azzurro senza un uomo importante per la manovra partenopea, anche perché dopo il problema Covid sembrava aver trovato la giusta condizione fisica per fare la differenza. L’assenza disi aggiunge a quella di Anguissa e Koulibaly, ancora impegnati in Coppa d’Africa. Il difensore senegalese ha avuto accessofinale, mentre il Camerun gioca oggi contro ...

...sul sitodel club azzurro. Il mese di febbraio del Napoli Brutta notizia, quindi, per Luciano Spalletti, che ora è in attesa di capire per quanto tempo perderà il suo attaccante., di ......, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia' si legge nel comunicato...Infortunio per Hirving Lozano, confermata la lussazione alla spalla, lo fa sapere il Napoli con un comunicato ufficiale. Sicuramente un problema in più per Luciano Spalletti che quando stava per ...Lozano è poi stato trasportato in ospedale a Mexico City. La SSC Napoli, tramite una propria nota ufficiale, ha fatto luce sulle condizioni del calciatore messicano: "In seguito a colloqui intercorsi ...