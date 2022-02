UFFICIALE – Italia Under 19, arriva la prima convocazione per Vergara (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continuano ad arrivare ottime notizie dal settore giovanile del Napoli. Dopo la promozione della scorsa stagione, ed un ottima prima parte di campionato, gli azzurrini stanno mostrando a tutti le loro qualità. Qualità che non sono passate inosservate neanche in ottica nazionale. Quest’oggi, infatti, la FIGC ha comunicato i convocati per la partita amichevole dell’Italia Under 19 contro la Turchia. Ben due azzurri in lista: Giuseppe Ambrosino e la new entry Antonio Vergara. Di seguito il comunicato UFFICIALE della FIGC. Vergara Napoli (Foto: profilo Instagram)Sarà lo stadio ‘Erasmo Iacovone’ mercoledì 9 febbraio (11.30) ad ospitare la partita amichevole della Nazionale Under 19 contro i pari età della Turchia. Per questo impegno, il tecnico ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continuano adre ottime notizie dal settore giovanile del Napoli. Dopo la promozione della scorsa stagione, ed un ottimaparte di campionato, gli azzurrini stanno mostrando a tutti le loro qualità. Qualità che non sono passate inosservate neanche in ottica nazionale. Quest’oggi, infatti, la FIGC ha comunicato i convocati per la partita amichevole dell’19 contro la Turchia. Ben due azzurri in lista: Giuseppe Ambrosino e la new entry Antonio. Di seguito il comunicatodella FIGC.Napoli (Foto: profilo Instagram)Sarà lo stadio ‘Erasmo Iacovone’ mercoledì 9 febbraio (11.30) ad ospitare la partita amichevole della Nazionale19 contro i pari età della Turchia. Per questo impegno, il tecnico ...

Advertising

RaiPlay : È ufficiale: @LauraPausini, @alecattelan e @mikasounds saranno i conduttori di Eurovision Song Contest Italia 2022,… - OfficialASRoma : ?? UFFICIALE ? ?? Dopo Roma-Juventus si è temuta la frattura, ma il tutto è rientrato dopo poche ore. ?? Insieme a… - CarloVerdelli : Aveva disperante ragione Primo Levi: “La peste si è spenta ma l’infezione serpeggia”. Appena picchiato in Italia un… - gilnar76 : UFFICIALE – Italia Under 19, arriva la prima convocazione per Vergara #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : UFFICIALE – Italia Under 19, arriva la prima convocazione per Vergara -