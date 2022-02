Ucraina il pericolo che salti il banco (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una chance per cancellare il «regalo avvelenato» di Donald Trump al Vecchio continente. Russi, americani ed europei sono ora nella situazione di potersi accordare per non dislocare in futuro missili a medio e a corto raggio nella regione. A due anni e mezzo dall’uscita unilaterale degli Stati Uniti dal trattato «Inf» - una delle fondamenta che ha determinato la fine della Prima guerra fredda - questo sarebbe un risultato inatteso in caso di risoluzione dell’attuale crisi Ucraina. Ma si sa, da abili giocatori di poker, russi ed americani sono abituati a mettere sul piatto della bilancia l’intera posta. Così il pericolo che salti il banco diventa alto. Ecco perché dal 1945 il Vecchio continente non è mai stato tanto vicino ad un conflitto su larga scala come oggi. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una chance per cancellare il «regalo avvelenato» di Donald Trump al Vecchio continente. Russi, americani ed europei sono ora nella situazione di potersi accordare per non dislocare in futuro missili a medio e a corto raggio nella regione. A due anni e mezzo dall’uscita unilaterale degli Stati Uniti dal trattato «Inf» - una delle fondamenta che ha determinato la fine della Prima guerra fredda - questo sarebbe un risultato inatteso in caso di risoluzione dell’attuale crisi. Ma si sa, da abili giocatori di poker, russi ed americani sono abituati a mettere sul piatto della bilancia l’intera posta. Così ilcheildiventa alto. Ecco perché dal 1945 il Vecchio continente non è mai stato tanto vicino ad un conflitto su larga scala come oggi.

