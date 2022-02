Ucraina, dalla semifinale europea di calcio a 5 alle Olimpiadi di Pechino: la crisi tra Mosca e Kiev rischia di contaminare anche lo sport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Esistono casi in cui lo sport si è fatto ambasciatore di pace ed altri in cui i confronti agonistici hanno anticipato eventi ben più cruenti. Fra i primi, è impossibile non ricordare lo storico incontro di tennistavolo fra Stati Uniti e Cina a Pechino, nel 1971, che rappresentò il primo approccio “diplomatico” fra i due Paesi dopo oltre due decenni di guerra “freddissima”. Andò invece nel senso opposto quanto successe nel 1990 allo stadio Maksimir di Zagabria, quando Zvonimir Boban, che negli anni futuri diventò icona del centrocampo milanista, sferrò un calcio ad un poliziotto (filo-serbo) che stava malmenando un tifoso croato durante uno dei caldissimi derby fra la Dinamo e la Stella Rossa. Altre epoche, naturalmente, ed altri auspici pensando al match del 4 febbraio ad Amsterdam, quando ai Campionati europei di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Esistono casi in cui losi è fatto ambasciatore di pace ed altri in cui i confronti agonistici hanno anticipato eventi ben più cruenti. Fra i primi, è impossibile non ricordare lo storico incontro di tennistavolo fra Stati Uniti e Cina a, nel 1971, che rappresentò il primo approccio “diplomatico” fra i due Paesi dopo oltre due decenni di guerra “freddissima”. Andò invece nel senso opposto quanto successe nel 1990 allo stadio Maksimir di Zagabria, quando Zvonimir Boban, che negli anni futuri diventò icona del centrocampo milanista, sferrò unad un poliziotto (filo-serbo) che stava malmenando un tifoso croato durante uno dei caldissimi derby fra la Dinamo e la Stella Rossa. Altre epoche, naturalmente, ed altri auspici pensando al match del 4 febbraio ad Amsterdam, quando ai Campionati europei di ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, dalla “valigia d’emergenza” al “cosa fare durante un bombardamento”: Kiev distribuisce un manuale di sopra… - PE_Italia : ????????A fronte delle crescenti pressioni esercitate dalla Russia sull'Ucraina, l'UE intende stringere legami più stre… - Angeloman70 : @confundustria Speriamo non ci informino allo stesso modo sulla guerra tra Russia e Ucraina, con i reportage dalla capitale Kabul... - LeSamoura3 : RT @PolarisStudi: La tensione tra #Russia e #Ucraina non è una crisi tra due Stati per banali questioni di confine. A fronteggiarsi davver… - informapirata : RT @NessunLuogo24: 'Ora #Putin deve riuscire a sganciarsi dalla crisi in #Ucraina senza fare la parte di quello che ha bluffato. Il fine ul… -