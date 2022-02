Ucraina | Biden invia 3 mila soldati in Europa | l’ira di Mosca Il video

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 febbraio 2022)indino, 3 feb. (askanews) –ma non missili. L’annuncio del presidente americano Joedire 3in Polonia, Germania e Romania per la crisiè stato aspramente criticato da. Ed è sicuramente un passo forte. Ma la tensione, arrivata ai massimi nei giorni scorsi, inizia minimamente ad allentarsi nell’imminenza dell’inizio dei Giochi Olimpici invernali, dove il presidente russo Vladimir Putin sarà presente accanto a Xi Jinping, mentre i delegati Usa non saranno presenti a causa del boicottaggio. Si registra anche un ...