Ucraina a rischio invasione: così Mosca sfida la Nato. Cause dello scontro, cosa c'entra il gas e chi sta con chi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le trattative in corso da settimane non sembrano sbloccarsi, con la Russia insoddisfatta delle (mancate) garanzie offerte dalla Nato sulla presenza di truppe ai confini orientali dell'Alleanza. così, mentre il governo ucraino parla ormai da giorni di una possibile invasione russa, anche se di limitata entità, e Mosca continua ad ammassare i propri militari al confine col Paese del presidente Volodymyr Zelensky, anche gli Stati Uniti hanno deciso di inviare altri 3mila militari nei Paesi Nato dell'Europa orientale, pronti a reagire nel caso in cui l'esercito del Cremlino diventasse una minaccia alla loro integrità. Con questo accumulo apparentemente inarrestabile di forze militari sul fronte caldo dell'Europa, i rischi di un nuovo conflitto ucraino aumentano giorno dopo giorno.

