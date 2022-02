Tv italiana in lutto | la tragica notizia poco fa | “Una grave perdita”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo.nella tv: è morta a soli 48 anni Samanta Chiodini, apprezzata autrice televisiva per programmi come Che tempo che fa su Rai3 e Caduta libera su Canale 5. La professionista avrebbe compiuto 49 anni tra pochi giorni e da tempo lottava contro un tumore, anche se ha lavorato fino all'ultimo. "Io sono Samanta Chiodini, mamma e autore Tv. E ho avuto un tumore al seno": era questa la sua 'cartolina di presentazione', sincera e commovente, in un podcast scritto per il progetto Storie Libere in collaborazione con la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e per sensibilizzare le donne su controlli e prevenzione, in particolare contro il tumore al seno. Seno che, sottolineava, "racconta molto della vita di una donna. Con il seno siamo figlie, madri, amanti e ...