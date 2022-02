Turismo | chi si compra l' Italia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilha perso 130 miliardi di fatturato a causa del Covid. E le strutture alberghiere sono diventate facili prede di acquirenti stranieri. Soprattutto fondi interessati a entrare in un mercato dalle caratteristiche uniche. A prezzi di realizzo. Come nel caso del comprensorio sciistico del Sestriere, rilevato dagli inglesi. Milton Friedman, premio Nobel e ispiratore della Reaganomics, molti anni fa fece una profezia sull’teorizzando anche - per paradosso - la legittimità dell’evasione fiscale: «Se non vi libererete del peso dello Stato in economia siete destinati a diventare un popolo di camerieri». È ciò che sta avvenendo. L’, soprattutto sul fronte turistico snobbato dallo Stato nonostante rappresenti oltre il 13% del Pil e falcidiato dalla pandemia, è in svendita. Per comprenderlo basta mettere insieme tre ...

Birobiro72 : RT @panorama_it: Il turismo ha perso 130 miliardi di fatturato a causa del Covid. E le strutture alberghiere sono diventate facili prede di… - marsigatto : Sono le richieste del ministro del turismo. Ricordatemi di chi si tratta? - panorama_it : Il turismo ha perso 130 miliardi di fatturato a causa del Covid. E le strutture alberghiere sono diventate facili p… - gielisTs : @EugenioTontini Chi di speranza vive, di turismo muore - vrottn : @domcamodeca Il turismo non vive di Speranza. Alias: chi di Speranza vive, disperato muore. -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo chi

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

... che comportano però investimenti insostenibili in assenza di unstanziale. È una domanda ...con un sistema di trasporti pubblici così deficitario sarebbe stata praticamente possibile solo a...Linguaggio, considerazione sociale, e rappresentazione di genere sono temi importanti per... Roberta Porceddu, presidente regionale Movimentodel Vino Sardegna; Viviana Sirigu, ideatrice ...SASSARI. Sulla Nuova del 4 febbraio grande attenzione per le prospettive che si aprono per i sardi e per chi vuol venire nell'isola in estate dopo la presentazione dell stagione da parte di Ryanair ...Chi per un soggiorno si appoggia agli affitti brevi non deve ... Federalberghi ha scritto al Governo chiedendo un'azione immediata. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha dato ragione alle ...