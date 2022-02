Troppi positivi, Napoli Basket-Venezia rinviata al 19 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ormai mitico protocollo Covid trova applicazione nel Basket prima che nel calcio: la Gevi Napoli Basket non giocherà domenica contro la Reyer Venezia a causa di un elevato numero di positivi al Covid in squadra. La Lega Basket, “data la sussistenza di un numero di atleti positivi al Covid 19 superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella Lista del Gruppo Atleti”, ha rinviato la partita di Serie A1 a sabato 19 febbraio (ore 15, sempre al PalaBarbuto). La squadra di Sacripanti era tornata alla vittoria lunedì sera contro Trieste, e aveva potuto schierare la rosa al completo. Decisivi evidentemente i tamponi alla ripresa degli allenamenti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ormai mitico protocollo Covid trova applicazione nelprima che nel calcio: la Gevinon giocherà domenica contro la Reyera causa di un elevato numero dial Covid in squadra. La Lega, “data la sussistenza di un numero di atletial Covid 19 superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella Lista del Gruppo Atleti”, ha rinviato la partita di Serie A1 a sabato 19(ore 15, sempre al PalaBarbuto). La squadra di Sacripanti era tornata alla vittoria lunedì sera contro Trieste, e aveva potuto schierare la rosa al completo. Decisivi evidentemente i tamponi alla ripresa degli allenamenti. L'articolo ilsta.

