Transizione elettrica - Gruppo BMW, verso il futuro con prudenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Gruppo BMW sta affrontando la Transizione elettrica senza squilli di tromba, con un atteggiamento improntato alla prudenza e al pragmatismo: sono stati fissati obiettivi ambiziosi ma impostati su un contesto operativo che, per ammissione dell'amministratore delegato Oliver Zipse, presenta ancora molti fattori di freno. Il treno è partito. Come affermato anche recentemente dal numero uno della filiale italiana, Massimiliano Di Silvestre, il treno dell'elettrificazione è partito e non si fermerà più nonostante una serie di variabili esogene. Le ha indicate più volte Zipse, nella sua veste di presidente dell'Acea: per esempio, l'assenza di un'adeguata infrastruttura di ricarica, una politica troppo impostata su divieti e restrizioni e le conseguenze di un'eccessiva accelerazione nel bandire le endotermiche. In ogni ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 febbraio 2022) IlBMW sta affrontando lasenza squilli di tromba, con un atteggiamento improntato allae al pragmatismo: sono stati fissati obiettivi ambiziosi ma impostati su un contesto operativo che, per ammissione dell'amministratore delegato Oliver Zipse, presenta ancora molti fattori di freno. Il treno è partito. Come affermato anche recentemente dal numero uno della filiale italiana, Massimiliano Di Silvestre, il treno dell'elettrificazione è partito e non si fermerà più nonostante una serie di variabili esogene. Le ha indicate più volte Zipse, nella sua veste di presidente dell'Acea: per esempio, l'assenza di un'adeguata infrastruttura di ricarica, una politica troppo impostata su divieti e restrizioni e le conseguenze di un'eccessiva accelerazione nel bandire le endotermiche. In ogni ...

