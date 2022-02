Tragedia familiare | poliziotto 45enne trovato morto a letto al fianco della madre | gravissima

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Doppiaa Bologna. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 febbraio, Angelo Cambio,di 45 anni, è statosenza vita nel. Al suo, nella casa che condividevano in zona Navile, c’era anche sua mamma, ora ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore. La prognosi è riservata. La donna era malata da tempo e anche il figlio recentemente era in malattia. Nell’ultima foto postata l’uomo compare insieme allatanto amata, sorridente, per l’ultima volta. Ai colleghiSquadra mobile ora spetta il difficile compito di ricostruire quanto è avvenuto. Secondo le prime ipotesi Angelo si è suicidato nel giorno del suo compleanno. Proprio ieri ha infatti compiuto 45 anni. Prima di farlo, però, ha avvelenato la ...

Poliziotto e sua madre trovati morti in casa: entrambi erano malati Laè stata scoperta nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio in un appartamento in zona Navile, a Bologna, dove i ......di un palazzo di via Risorgimento che l'uomo aveva affittato due settimane fa da undella ... Laha scosso la comunità di Grumo Nevano. 'Un dolore immenso, il lutto della famiglia ... A quanto si apprende, non è del tutto esclusa l'eventualità che il poliziotto possa avere deciso di farla finita e di portare con sé anche la madre malata Tragedia familiare a Bologna dove madre e ...