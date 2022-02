Tragedia a Torino | bimbo di 15 mesi precipita dall’ottavo piano Si pensa a un incidente

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Undi 15è morto dopo esseretodi uno stabile alla periferia nord di. Al momento della caduta, avvenuta con ogni probabilità da una finestra del soggiorno, il bambino, che sarebbe di origine straniera, era a casa dei nonni, dove erano presenti la nonna e la zia. Le due donne, in stato di choc, hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale. Ipotesiper ilto aSul luogo della, dove la madre si èta, rimanendo inconsolabile, sono intervenuti i carabinieri del Ris e il magistrato di turno. Secondo i primi rilievi, ilsi sarebbe arrampicato su un divano del soggiorno, ma ...

