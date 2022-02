Tragedia a Portuense: giornalaio muore per inseguire il ladro che lo aveva rapinato (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si è accasciato a terra ed è morto mentre cercava di inseguire il ladro che lo aveva appena rapinato dell’incasso della sua edicola. E’ successo questa mattina a Roma, in zona Portuense. Una Tragedia che ha lasciato tutti senza parole e che ha sconvolto il quartiere e l’intera città. Sulla terribile vicenda si è espressa anche Ecoitaliasolidale, che ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima. muore per inseguire il ladro che lo aveva rapinato “Una vera Tragedia la morte del giornalaio del Portuense che questa mattina, vittima di una tentata rapina per difendere il proprio incasso ha con coraggio inseguito il malvivente, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si è accasciato a terra ed è morto mentre cercava diilche loappenadell’incasso della sua edicola. E’ successo questa mattina a Roma, in zona. Unache ha lasciato tutti senza parole e che ha sconvolto il quartiere e l’intera città. Sulla terribile vicenda si è espressa anche Ecoitaliasolidale, che ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.perilche lo“Una verala morte deldelche questa mattina, vittima di una tentata rapina per difendere il proprio incasso ha con coraggio inseguito il malvivente, ma ...

