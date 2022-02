Torta di patate ma senza sfoglia | facilissima da preparare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 3 febbraio 2022)di: molto semplice daLagreca diè una preparazione rusticaimpasto,, ma gustosissima! Si realizza con pochissimi ingredienti, tutti genuini e di facile reperibilità:, feta e yogurt. Aromatica e profumata, porta l’Ellade in tavola: una ricetta antica, nota fin dalla notte dei tempi ai pastori dell’entroterra, è sana e leggera! Vi servirà una tortiera da 24 centimetri di diametro, un forno e un’oretta in tutto di tempo per realizzare un piatto unico, ricco di proteine e sali minerali da servire in famiglia o come apri-cena ad un incontro con gli amici di sempre. Li stupirete con semplicità, parola di Non Solo Riciclo! Curiose ...