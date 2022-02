Torino | Pellegri | “Che fortuna giocare con Ibrahimovic | è il mio idolo”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Pietro, ex attaccante del Milan, si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del. Le dichiarazioni

Giornata di presentazione dei nuovi acquisti in casa. Nelle ultime ore di mercato all'ombra della Mole sono arrivati Pietrodal Milan e Samuele Ricci dall'Empoli, rinforzi fortemente voluti dal tecnico Juric, citato in particolare dall'...Abbiamo un bel rapporto, lui fu il primo a darmi fiducia": si presenta così Pietro, nuovo attaccante del. "In una squadra con tanti giovani è più facile integrarsi, il progetto è ...TORINO- "Le speranze che rimanga devono sempre esserci ... Vagnati: "I nuovi acquisti hanno il fuoco dentro" Vagnati è intervenuto durante la presentazione di Pellegri, Ricci e Seck, i nuovi volti ...Al Torino mi porto dietro uno zaino con esperienza, infortuni e gol. Ho imparato a conoscere meglio il mio corpo, ho imparato a come lavorare. Vengo qui non per riscatto, non mi piace e gli infortuni ...