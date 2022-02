Torino | il nuovo acquisto si presenta | “È la scelta giusta!”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilha sfoggiato i suoi nuovi acquisti. Fra questi spicca quell’attaccante che tanto serviva a Juric: Pietro Pellegri. Sì perché la situazione attorno a Andrea Belotti sta diventano abbastanza insostenibile, non si sa nemmeno quando potrà tornare in campo. E i granata stanno giocando con un solo attaccante, ovvero Antonio Sanabria. Ci sarebbe anche Simone Zaza, ma l’ex Juventus è sempre più fuori dai radar. Ed ecco che spunta una pedina molto interessate, Pellegri., Pellegri siai suoi nuovi tifosi: “Credo nel progetto e nel mister!”, Pellegri, tifosi Il neo attaccante si èto pochi istanti fa. Pietro Pellegri è sbarcato in quest’ultima sessione di mercato in quel di. Il calciatore infatti, non era riuscito a trovare spazio al Milan, ...