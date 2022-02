Tom Ellis affianca Sterling K. Brown nella miniserie Hulu Washington Black

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tomsarà uno dei protagonisti della, folle e avventuroso road movie antischiavista. Dopo oltre quattro mesi dalla fine della serie Lucifer, Tomha trovato un nuovo ingaggio. Come anticipa Deadline, l'attore gallese affiancheràK.in veste di regular, adattamento dell'omonimo romanzo di Esi Edugyan. Tominterpreterà il ruolo di Christopher "Titch" Wilde, descritto come un eccentrico e appassionato inventore steampunk il cui entusiasmo giovanile maschera una vulnerabilità interiore. Questa la sinossi di: ...

New entry nel cast della serie Hulu Washington Black. Si tratta della star di Lucifer, ecco il suo ...è entrato a far parte del cast della serie Washington Black , il nuovo progetto targato Hulu composto da nove episodi e prodotto da Sterling K. Brown. Nell'adattamento per il piccolo schermo ...Tom Ellis interpreterà il ruolo di Christopher "Titch" Wilde, descritto come un eccentrico e appassionato inventore steampunk il cui entusiasmo giovanile maschera una vulnerabilità interiore.Descritta come una serie epica di avventure raccolte in nove episodi e basata sull’omonimo romanzo di Esi Edugyan, “Washington Black” si svolge nel XIX secolo e segue le straordinarie avventure di Geo ...