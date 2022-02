Tom Brady annuncia l’addio al Football | Gisele Bündchen esulta

Leggi su vitadavips.myblog

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tom, leggenda indiscussa delamericano, ha deciso di concludere la sua trionfale carriera all’età di 44 anni. Nella storia delc’è un prima e un dopo Tome da oggi inizia un nuovo capitolo per il: in mezzo, una delle carriere più vincenti dello sport in generale. Per capire l’entità