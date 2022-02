«Ti auguro presta libertà». L’augurio sospetto del capitano del Napoli Insigne, scoppia la polemica: è per un detenuto? – Il video (Di venerdì 4 febbraio 2022) Torna al centro delle polemiche il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ma stavolta le questioni di campo non c’entrano. Da Tik-Tok alle piattaforme di messaggistica è diventato popolarissimo un video del calciatore che lancia un augurio a un certo Ceccho al quale dice: «Ti auguro presta libertà». Nelle discussioni sui social si adombra il sospetto che Insigne abbia mandato un messaggio a una persona detenuta in carcere. Altri invece ipotizzano che invece si sia rivolto a un Checco che in realtà è solo costretto alla quarantena perché positivo al Coronavirus. Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, secondo il quale quella frase rientra nel codice del linguaggio criminale: «Si tratta ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Torna al centro delle polemiche ildelLorenzo, ma stavolta le questioni di campo non c’entrano. Da Tik-Tok alle piattaforme di messaggistica è diventato popolarissimo undel calciatore che lancia un augurio a un certo Ceccho al quale dice: «Ti». Nelle discussioni sui social si adombra ilcheabbia mandato un messaggio a una persona detenuta in carcere. Altri invece ipotizzano che invece si sia rivolto a un Checco che in realtà è solo costretto alla quarantena perché positivo al Coronavirus. Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, secondo il quale quella frase rientra nel codice del linguaggio criminale: «Si tratta ...

Advertising

antonio02337329 : @Carloalvino Carle Ma due paroline sul capitano ? Ti auguro presta libertà di stampa?? - H_V_Maradona : Nuovo video di #Insigne '#Chucky ti auguro una presta guarigione!' - Rrahmanerica : @Gianmaa98 Ma tutto può essere però “ti auguro una presta libertà” detto per il covid mi pare eccessivo ahhahahah e… - Open_gol : Scoppia la polemica su Insigne per quell'augurio sospetto - Cp3Alex : RT @lucacerasuolo: Sto scoprendo che a Napoli “la presta libertà” non ha un significato univoco, specifico di un determinato linguaggio e c… -