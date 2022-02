Terrorismo, non prescritta la pena per l’ex Pac Luigi Bergamin. La Cassazione ha accolto il ricorso della procura di Milano (Di giovedì 3 febbraio 2022) La pena era stata dichiarata estinta nel maggio del 2021, ma la procura di Milano aveva presentato ricorso in Cassazione. E oggi i supremi giudici hanno stabilita che non è prescritta la pena di 16 anni e 11 mesi per l’ex terrorista Luigi Bergamin, condannato per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti del maresciallo Antonio Santoro e dell’agente Andrea Campagna (pena prescritta nel 2008), avvenuti nel ’78 e ’79. Gli ermellini hanno accolto il ricorso del pm Adriana Blasco contro due precedenti decisioni della Corte d’Assise di Milano. l’ex militante dei Proletari armati per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Laera stata dichiarata estinta nel maggio del 2021, ma ladiaveva presentatoin. E oggi i supremi giudici hanno stabilita che non èladi 16 anni e 11 mesi perterrorista, condannato per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti del maresciallo Antonio Santoro e dell’agente Andrea Campagna (nel 2008), avvenuti nel ’78 e ’79. Gli ermellini hannoildel pm Adriana Blasco contro due precedenti decisioniCorte d’Assise dimilitante dei Proletari armati per il ...

