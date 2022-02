Terrorismo, la Cassazione impedisce all’ex Pac Bergamin di farla franca. Attesa per l’estradizione (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ex terrorista dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, Luigi Bergamin deve scontare 16 anni e 11 mesi di reclusione per concorso morale negli omicidi di Antonio Santoro e Andrea Campagna. La Cassazione, infatti, ha annullato la decisione della Corte d’Assise di Milano che aveva dichiarato estinta la condanna per prescrizione, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura milanese. Bergamin, del quale si attende una risposta dalla Francia sull’estradizione, aveva ricevuto una condanna in via definitiva nel 1991 per l’omicidio del maresciallo Santoro, ucciso a Udine il 6 giugno 1978, e della guardia di pubblica sicurezza Campagna, ucciso il 19 aprile 1979. La decisione della Cassazione sull’ex Pac Bergamin La Corte d’Assise di Milano aveva dichiarato l’estinzione per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ex terrorista dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, Luigideve scontare 16 anni e 11 mesi di reclusione per concorso morale negli omicidi di Antonio Santoro e Andrea Campagna. La, infatti, ha annullato la decisione della Corte d’Assise di Milano che aveva dichiarato estinta la condanna per prescrizione, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura milanese., del quale si attende una risposta dalla Francia sul, aveva ricevuto una condanna in via definitiva nel 1991 per l’omicidio del maresciallo Santoro, ucciso a Udine il 6 giugno 1978, e della guardia di pubblica sicurezza Campagna, ucciso il 19 aprile 1979. La decisione dellasull’ex PacLa Corte d’Assise di Milano aveva dichiarato l’estinzione per ...

