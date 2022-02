Tennis | Sinner rientra nella Top Ten Atp | ma rinuncia al torneo di Rotterdam

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Jannikè risultato positivo al Covid. Il numero 10 del mondo ha dato così forfait alAtp 500 didella prossima settimana. Ad annunciarlo gli organizzatori delolandese, che non avranno in tabellone nemmeno il numero 2 Atp, il russo Daniil Medvedev, che hato. (Adnkronos) (foto@Feder/Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

Advertising

SkySport : Jannik Sinner positivo al Covid-19, salta il torneo di Rotterdam #SkySport #Sinner #SkyTennis - irejdoc1897 : RT @federtennis: Jannik #Sinner, positivo al Covid-19, è costretto a ritirarsi dal tabellone principale di Rotterdam. Due azzurri nelle qu… - ATPtennis2002 : RT @federtennis: Jannik #Sinner, positivo al Covid-19, è costretto a ritirarsi dal tabellone principale di Rotterdam. Due azzurri nelle qu… - sportal_it : Coppa Davis: Jannik Sinner guida l'Italia, Berrettini fuori - OA_Sport : #TENNIS Fabio Colangelo ai microfoni di OA Sport analizza Sinner e Berrettini: per l'altoatesino un Australian Open… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Sinner

Non sarà più il solo, semplicemente, ad apporre la sua firma sul grande libro delnostrano. Di quanto siano forti Matteo Berrettini e Jannikne è consapevole lui in primis. Tant'è che ......di aver avuto un approccio non ottimale al match e di non aver espresso al meglio il proprio,... Venendo a Jannik, su Eurosport vi siete espressi in maniera chiara: torneo sufficiente e ...Il messicano si è infortunato e dovrà stare fermo 1-2 mesi. Il tennista azzurro è positivo intanto Volandri convoca cinque azzurri per Slovacchia-Italia. Djokovic ringrazia Vucic per l'appoggio ...Il tennis ha lasciato il segno nel primo mese del 2022 e gli ... Lo stesso discorso può essere valido per Jannik Sinner, ai quarti a Melbourne e fermato dal Covid prima del torneo di Rotterdam, ma nel ...