Tennis | Sinner positivo al Covid | salta il torneo di Rotterdam**

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Rotterdam, 3 feb. - (Adnkronos) - Jannik, numero 10 del mondo, è risultatoale ha dato forfait alAtp 500 di Rotterdam della prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori delolandese, che non avranno in tabellone nemmeno il numero 2 Atp, il russo Daniil Medvedev, che ha rinunciato.

AGI - Il tennista italiano numero 10 del mondo, Jannick, è risultato positivo al Covid e sarà dunque costretto a saltare il torneo ATP 500 di Rotterdam, che partirà sabato 5 febbraio. L'altoatesino aveva giocato l'ultima partita il 26 gennaio nei ...Al posto di Medvedev eentrano in tabellone l'ex numero 1 del mondo Andy Murray, che qui ha vinto nel 2009, e il francese Jo - Wilfried Tsonga, a cui è andata una wildcard liberata da Botic ...Il tennista italiano numero 10 del mondo, Jannick Sinner, è risultato positivo al Covid e sarà dunque costretto a saltare il torneo ATP 500 di Rotterdam, che partirà sabato 5 febbraio. L'altoatesino ...Brutta tegola per il tennis italiano e per Jannik Sinner, uno dei suoi migliori alfieri. Il tennista nostrano, che ultimamente ha partecipato agli Australian Open arrendendosi ai quarti di finale, si ...