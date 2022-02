Tennis | la Procura di Belgrado | “Novak Djokovic non ha falsificato i test per il Covid-19”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La querelle riguardante l’esclusione didagli Australian Open 2022 continua senza sosta. Il numero uno del mondo è stato ricevuto quest’oggi anche dal premier serbo e tra una settimana circa si terrà probabilmente una conferenza stampa dello stessota per spiegare tutta la vicenda avvenuta a Melbourne. La Serbia ha completamente difeso fin da subito il suo campione e, come riportato da Live, quest’oggi ladiha confermato che tutti i-19 effettuati dasono assolutamente regolari e che non c’è stata alcuna falsificazione da parte delta serbo. L’indagine da parte dellaè partita dopo una denuncia fatta nei confronti di ...

Dopo le analisi e i controlli della, è stato stabilito che tutti i test presentati da Djokovic per entrare in Australia e disputare il primo Slam dell'anno siano da considerare validi e ...... laserba ha aperto un'indagine su tali documenti. Nelle settimane precedenti, la BBC aveva mostrato delle incongruenze sui numeri di serie dei test PCR, fatti il 16 e il 22 dicembre. Dopo la ...BELGRADO - La procura della repubblica a Belgrado ha stabilito che erano ... hanno in tal modo respinto la denuncia di falsificazione dei test presentata nei confronti del numero uno del tennis ...“Congratulazioni a Rafael Nadal per il 21° GS [Grande Slam]. Grande risultato. Sempre un impressionante spirito da lottatore che prevale un'altra volta. Congratulazioni”. Questo è il messaggio che ha ...