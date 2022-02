Tennis | Jannik Sinner positivo al Covid | salterà il torneo di Rotterdam

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Un fulmine a ciel sereno per. L’altoatesino, infatti, è risultatoal-19 e non sarà al via deldi(Paesi Bassi) previsto la prossima settimana. L’annuncio ufficiale è arrivato proprio dall’organizzazione delolandese che quindi non vedrà al viae neanche la testa di serie n.1 originaria, Daniil Medvdev. Come spiegato dal direttore delRichard Krajichek, infatti: “Eravamo ancora fiduciosi che Daniil Medvedev tornasse qui, ma non voleva giocare un altrocosì presto dopo la finale persa degli Australian Open“. Con queste defezioni in tabellone ci saranno il francese Jo-Wilfried Tsonga e lo scozzese Andy Murray. Da capire se Lorenzo Musetti, al ...

