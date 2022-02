Tennis | il messaggio di Del Potro in vista del rientro in campo | “Sarà bello rivedervi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ tutto pronto per il ritorno indi Juan Martin Del. Il gigante di Tandil tornerà a calcare i campi dala settimana prossima, proprio davanti al suo pubblico argentino, in occasione dell’Atp di Buenos Aires. Il campione degli Us Open 2009 ha accettato una wild card degli organizzatori e, visto che il momento si avvicina, ha postato unsui social per confermare il suo imminente. “Chetornare a vedervi” si legge sul profilo di Del, il quale è stato lontano dalgiocato per tanto, troppo tempo. Gli infortuni, purtroppo, sono stati una costante della sua carriera e non lo lasciano in pace neppure a 33 anni. Lui però non si arrende e, passo dopo passo, prosegue per la sua ...