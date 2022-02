Tennis: Coppa Davis, Sinner guida gli azzurri contro la Slovacchia, assente Berrettini (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - In vista dell'incontro di Coppa Davis Slovacchia-Italia, in programma il 4 e 5 marzo a Bratislava e valido quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2022 della competizione, il capitano Filippo Volandri ha convocato i seguenti giocatori: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Si giocherà sul veloce indoor della NTC Arena di Bratislava. Non ci sarà Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale agli Australian Open e impegnato nelle settimane che precedono la sfida di Davis nei tornei sulla terra rossa sudamericana. Una decisione presa collegialmente da squadra e capitano in accordo con la federazione come si evince dalle parole di Volandri e Berrettini. “È una scelta che ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - In vista dell'indi-Italia, in programma il 4 e 5 marzo a Bratislava e valido quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2022 della competizione, il capitano Filippo Volandri ha convocato i seguenti giocatori: Jannik, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Si giocherà sul veloce indoor della NTC Arena di Bratislava. Non ci sarà Matteo, reduce dalla semifinale agli Australian Open e impegnato nelle settimane che precedono la sfida dinei tornei sulla terra rossa sudamericana. Una decisione presa collegialmente da squadra e capitano in accordo con la federazione come si evince dalle parole di Volandri e. “È una scelta che ho ...

