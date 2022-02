Televoto al Festival di Sanremo: come si vota da casa, nel regolamento c’è un massimo di preferenze (Di giovedì 3 febbraio 2022) A partire da questa sera, c’è una grande novità al Festival di Sanremo. come annunciato da Amadeus in queste ore infatti, da questa sera infatti il pubblico da casa potrà esprimere le sue preferenze sui cantanti in gara attraverso il Televoto, tramite SMS o chiamando da numero fisso. Televoto al Festival di Sanremo: come votare e quali sono i numeri per SMS e chiamate Dalla terza serata del Festival di Sanremo e per le due prossime serata rimanenti, iniziano a votare la giuria demoscopica e il pubblico da casa. Via quindi al Televoto. Il pubblico da casa potrà sostenere i propri artisti ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) A partire da questa sera, c’è una grande novità aldiannunciato da Amadeus in queste ore infatti, da questa sera infatti il pubblico dapotrà esprimere le suesui cantanti in gara attraverso il, tramite SMS o chiamando da numero fisso.aldire e quali sono i numeri per SMS e chiamate Dalla terza serata deldie per le due prossime serata rimanenti, iniziano are la giuria demoscopica e il pubblico da. Via quindi al. Il pubblico dapotrà sostenere i propri artisti ...

