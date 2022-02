Talassemia | con la terapia genica ora si può guarire

(Di giovedì 3 febbraio 2022) In Italia circa 7mila persone convivono con la. Una malattia che si può affrontare – lo dimostra l’esempio di Donatella Rettore, che convive con la patologia da quando aveva 29 anni – ma che costringe i pazienti a...

ThalassAzione : La carenza di sangue e di organico nei centri trasfusionali stanno mettendo a rischio l'approvvigionamento di sangu…

Donatella Rettore soffre da oltre 30 anni di, una malattia che la costringerebbe a sottoporsicostanza alle trasfusioni di sangue. La cantante ha rivelato che durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 dovrà suo ...La carenza di sangue sta mettendo a rischio l'esecuzione di interventi chirurgici e di terapie per i pazientimalattie come lache necessitano di continue trasfusioni. Il Gruppo ...Lo studio ha però mostrato ottimi risultati anche nei bambini con meno di 12 anni ... terapia avanzata potenzialmente risolutiva della talassemia beta: “Abbiamo sviluppato un approccio ...Il 90% dei pazienti con talassemia beta curati con una terapia genica che corregge l'errore alla base della malattia smette di aver bisogno di trasfusioni per almeno un anno. È il risultato di uno ...